Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC2022 stellte heute Steven Zhao, Vizepräsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, während des IP Club Carnival den intelligenten Universal-Service-Router NetEngine 8000 F8 vor. Dieses Produkt zeichnet sich durch eine zuverlässige Architektur, ultrahohe Dichte und 10GE FlexE-Slicing aus und hilft Kunden aus Branchen wie dem Finanzwesen, der Energieversorgung, dem Transportwesen und dem ISP beim Aufbau flexibler, zuverlässiger und intelligenter WANs, um die digitale Transformation voranzutreiben.Zuverlässige ArchitekturNetEngine 8000 F8 arbeitet mit einer Trennung der Weiterleitungssteuerung, unabhängigem Switching und einem redundanten Design für Steuerplatinen, Schaltplatinen, Netzteile und Lüfter und bietet damit Zuverlässigkeit der Carrier-Klasse. Mit zwei patentierten energiesparenden Technologien - SRU (Switching and Routing Unit), Warmbackup und Gleichrichterschaltung - senkt dieser Router den Stromverbrauch um 30 % und ist damit bahnbrechend in Bezug auf CO2-Neutralität.Ultrahohe DichteNetEngine 8000 F8 bietet eine Weiterleitungskapazität von 2 Tbps, die in Zukunft auf 6,4 Tbps erweiterbar ist. Die Einheit unterstützt bis zu 32 PICs und 24*100GE/240*10GE/320*GE-Ports. Mit einer Anschlussdichte, die doppelt so hoch ist wie bei Konkurrenzprodukten, ist sie äußerst kosteneffizient.10GE FlexE-SlicingNetEngine 8000 F8 bietet die neueste 10GE-FlexE-Subkarte, die Granularität auf Mbps-Ebene und Netzwerk-Slices auf 10K-Ebene unterstützt. Die Router der NetEngine 8000-Serie von Huawei unterstützen 10GE/50GE/100GE FlexE und können Produktionsnetzwerken, die eine hohe Servicezuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Energie- und Transportnetzwerke, eine bessere differenzierte Sicherheit bieten.Dank kontinuierlicher Innovationen bei Hardware und Software, die auf intelligenten Routern der NetEngine 8000-Serie basieren, bietet die CloudWAN 3.0-Lösung von Huawei drei Schlüsselfunktionen: Ein-Klick-Bereitstellung, ein Netzwerk für alle und integrierte O&M-Funktionen (Betrieb und Wartung). Diese Merkmale unterstützen Kunden aus den Bereichen Finanzen, Energie, Transport und ISP beim Aufbau erlebnisorientierter WANs.Ein-Klick-BereitstellungDie branchenführende SRv6-basierte intelligente Pfadberechnung generiert automatisch Pfade auf der Grundlage von Service-Latenzzeiten, Bandbreiten und anderen Anforderungen und gewährleistet so eine minutengenaue Bereitstellung und verbindliche Latenzzeiten für Produktionsdienste. Wenn wir ein traditionelles Netz als altmodisches Postsystem betrachten, bei dem wir keine Ahnung von der Zwischenübermittlung und der Ankunftszeit der Briefe haben, ist SRv6 im Vergleich dazu ein modernes Luftfrachtsystem. Das Gepäck der Fahrgäste kann das Ziel innerhalb kürzester Zeit erreichen, und die Transit-Stationen werden deutlich angezeigt. Huawei ist in der Branche führend bei der Vermarktung von SRv6. Derzeit hat Huawei SRv6 in mehr als 100 Kundennetzen weltweit implementiert.Ein Netz für alleDie FlexE-Netzwerk-Slicing-Technologie wird eingesetzt, um die zugesagte Service-Bandbreite zu erreichen. Ein herkömmliches Netz ist wie eine verstopfte Straße, auf der die einzelnen Fahrzeuge jederzeit in einen Stau geraten können. Die Netzwerk-Slicing-Technologie ist vergleichbar mit der Schaffung einer eigenen Fahrspur auf der Straße, um sicherzustellen, dass bestimmte Fahrzeuge nicht von einem Stau betroffen sind. Auf diese Weise können Produktionsdienste wie SCADA und Relaisschutz in der Energiewirtschaft sicher isoliert werden und Produktions- und Bürodienste über ein einziges Netz übertragen werden, was die Investitionskosten senkt.Integrierte O&M-FunktionenIm Gegensatz zu anderen In-Band-Durchflussmesstechnologien in der Branche ermöglicht die Per-Hop-In-Band-Durchflussmesstechnologie IFIT von Huawei einen digitalen Zwilling für Netzwerke. Traditionelle Netze bedürfen ebenso wie z. B. eine Unfallstelle, die vor Ort betreut werden muss, nach wie vor der manuellen Pflege. IFIT und SDN sind im Vergleich dazu wie ein Fahrzeugnavigationssystem, das Staus klar erkennt und die Routen in Echtzeit anpasst, um verstopfte Straßen zu umfahren. IFIT ermöglicht nicht nur die Visualisierung der Servicequalität in Echtzeit, die Erkennung, Abgrenzung und Wiederherstellung von Fehlern auf Minutenebene sowie die Vermeidung von Serviceunterbrechungen, sondern macht auch die Netzwerke intelligenter und sicherer.Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin Innovationen auf der Grundlage von IPv6 Enhanced entwickeln, um agile, zuverlässige und intelligente WANs zu schaffen und so eine solide Konnektivitätsgrundlage für zahlreiche Branchen bereitzustellen und Kunden dabei zu helfen, die digitale Transformation voranzutreiben und geschäftlichen Erfolg zu erzielen.MWC22 Barcelona findet vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Stand von Huawei befindet sich in Halle 1, 1H50, Fira Gran Via. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Website: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756753/Steven_Zhao_Vice_President_Huawei_Data_Communication_Product_Line_unveiled.jpgPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5159985