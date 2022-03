Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Während des Mobile World Congress (MWC) 2022 veröffentlichte die Tolly Group - ein globaler Anbieter von Test- und Drittanbieter-Validierungs- und Zertifizierungsdiensten - einen Vergleichstestbericht zwischen der Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution und einer Mainstream-SDN-Lösung für Rechenzentren. Dem Bericht zufolge erhielt die Huawei CloudFabric 3.0 Solution 3,51 Punkte - weit mehr als die 2,8 Punkte, die der Mainstream-SDN-Lösung für Rechenzentren zuerkannt wurden - und ist die einzige L3.5-Lösung für autonome Fahrnetze unter allen jemals von Tolly verifizierten Lösungen.Die digitale Transformation führt zu exponentiell komplexeren Rechenzentrumsnetzwerken, die Cloudifizierung und neue Anwendungen ändern sich ständig und stellen immer höhere Anforderungen an die Netzwerke und der Umfang des Netzwerks nimmt aufgrund der großen Anzahl von Netzwerkgeräten verschiedener Anbieter drastisch zu.Um diese Herausforderungen zu bewältigen, stellt Huawei seine Vision von Netzwerken für autonomes Fahren vor, um einerseits die zunehmende Netzwerkkomplexität zu bewältigen, die sich aus technologischen Innovationen ergibt, und um andererseits einen automatisierten Netzwerkbetrieb ähnlich wie bei autonomen Fahrzeugen zu realisieren. Autonome Fahrnetze werden in die Stufen L0 bis L5 eingeteilt. Jede Stufe verfügt über unterschiedliche Schlüsselfunktionen und -merkmale, die den gesamten Lebenszyklus von der Netzplanung und -konstruktion bis zur Wartung und Optimierung abdecken.Gemäß dem Index-Bewertungssystem für autonome Fahrnetze hat Tolly über 150 Index-Tests durchgeführt, die sich auf 39 Unterkategorien in sechs Kategorien (Planung und Design, Bereitstellung und Bereitstellung, Servicebereitstellung, Überwachung und Fehlerbehebung, Netzwerkänderung und Parameteranpassung) über die vier Phasen (Tag 0, Tag 1, Tag 2 und Tag N) des Lebenszyklus eines Rechenzentrums erstrecken. Huawei CloudFabric 3.0 erhielt eine Bewertung von 3,51 Punkten und ist die einzige Netzwerklösung für Rechenzentren, die Tolly jemals bewertet hat, um autonomes Fahren nach L3.5 zu implementieren.Kevin Tolly, Gründer und CEO der Tolly Group, erklärte: "Die Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf die Verwaltung heterogener Geräte, Simulation und Verifizierung, einheitliche Multi-Cloud-Orchestrierung, Bewertung des Netzwerkzustands und Risikovorhersage."Im Zuge der beschleunigten digitalen Transformation von Unternehmen entwickeln sich Rechenzentrumsnetzwerke von Single-Clouds und Single-DCs zu innerstädtischen Aktiv-Aktiv-Netzwerken, Remote Disaster Recovery und Multi-Clouds oder Hybrid-Clouds. Vor diesem Hintergrund sind Themen wie komplexes Multi-Vendor-Management, schwierige Multi-Cloud-Verbindungen und extrem komplexer Betrieb und Wartung in großem Maßstab wichtiger geworden.Die Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution aktualisiert Single-Cloud-, Single-DC- und Single-Vendor-Netzwerke zu Multi-Cloud-, Multi-DC- und Multi-Vendor-Netzwerken mit vollständiger Lebenszyklusautomatisierung und netzwerkweiter intelligenter Verwaltung. Durch die Nutzung innovativer Technologien wie AOC 3.0, digitaler Zwilling und Wissensgraph implementiert Huawei CloudFabric 3.0 außerdem die Verwaltung heterogener Netzwerke, die sekundenschnelle Bereitstellung von cloud-übergreifenden Diensten, die Simulation und Überprüfung sowie die Lokalisierung von Fehlern zwischen Anwendungen und Netzwerken innerhalb von Minuten auf End-to-End-Basis. Diese Lösung erleichtert die agile Service-Innovation und ermöglicht die Bereitstellung von Diensten in Echtzeit.Die Huawei CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution hat branchenweit Auszeichnungen für ihre differenzierten Vorteile bei technologischen Innovationen erhalten und wird in vielen Branchen wie dem Finanzwesen, Behörden, Großunternehmen und Carriern eingesetzt. Sie unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen und hilft Kunden, geschäftlichen Erfolg zu erzielen.MWC Barcelona 2022 findet vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Messestand von Huawei Enterprise befindet sich in Halle 1, Stand 1H50, der Fira Gran Via. Weitere Informationen über die digitale Transformation der Industrie finden Sie hier Huawei Enterprise auf dem MWC 2022 | New Value TogetherFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1756940/Tolly_comparison_test_result.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1756941/Definition_data_center.jpgPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5159986