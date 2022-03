FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum EU-Beitritt Ukraine:

"Es liegt auf der Hand, dass die Europäische Union in dieser Situation die Bitte des tapferen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj nicht einfach abschlägt, die Ukraine in die Gemeinschaft aufzunehmen. Genauso klar muss es aber Selenskyj und allen anderen sein, dass diese Bitte auf lange Zeit ein Wunschtraum bleiben wird. Auch ohne die russischen Besatzer und den offenen Krieg hätte die Ukraine die Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft noch lange nicht erfüllt. Zu hoch ist die Korruption, zu wenig gefestigt sind die demokratischen Institutionen. Ganz zu schweigen von der Frage, ob die EU es wirklich wagen sollte, ihre Grenzen an die Russlands zu verschieben."/be/DP/he