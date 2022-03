Barcelona, Spanien und Melbourne, Australien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -- Enthüllt Notes by Dubber für Dienstanbieter auf dem Mobile World Congress- Präsentiert Innovationen zur besseren Notizenerfassung auf faltbaren Samsung-GerätenMobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) hat heute Notes by Dubber für Dienstanbieter angekündigt.Notes by Dubber integriert sich nahtlos in Mobilfunk- und Kommunikationsnetzwerke, die von Dienstleistern betrieben werden, sowie Unified Communications-Dienste wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und Cisco Webex. Notes by Dubber eröffnet den Dienstleistern eine milliardenschwere Marktchance für Produktivität.Notes by Dubber ist eine Anwendung, die Partnern der Dubber Foundation weltweit zur Verfügung steht und die einem großen Teil der Geschäftskunden in Dienstanbieternetzwerken erhebliche Produktivitätsvorteile bieten kann. Die Möglichkeit, eine eingebettete Notes by Dubber-Version in ihre Dienste zu integrieren, schafft unmittelbare Chancen für Umsatz, Differenzierung und verbesserte Kundenbindung. Kunden können mit nur einem Klick auf wertvolle Funktionen upgraden, die den Nutzern über künstliche Intelligenz (KI) passiv helfen, Notizen zu machen und zu teilen und Aktionen nachzuverfolgen, wodurch eine äußerst attraktive und "beständige" Quelle an wiederkehrenden Einnahmen entsteht.Dubber stellte außerdem eine revolutionäre Demonstration (https://www.dubber.net/notes-demo-video) vor, die die Leistungsfähigkeit der Dubber-Plattform mit Notes by Dubber hervorhebt: Dieses kann aktiv Notizen bei mobilen Anrufen eines Benutzers machen und die für Samsung-Geräte spezifische Funktionalität nutzen, um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Produktivität zu steigern."Seit der Übernahme von Notiv (https://www.dubber.net/dubber-thoughts/dubber-acquires-world-class-ai-technology-company-notiv) haben wir viel dafür getan, die Funktionen zu erweitern und Notes by Dubber zu einem wertvollen Angebot in jedem Dienstanbieternetzwerk zu machen", erklärte James Slaney, COO bei Dubber. "Die Skalierbarkeit der zentralen Aufzeichnungs- und KI-Plattform von Dubber bedeutet, dass wir Notes by Dubber sofort auf Millionen von Geräten zu einem äußerst attraktiven Preispunkt für Dienstanbieter bereitstellen und dann über unser Foundation-Partner-Modell aus geringfügigen Kosten eine leistungsstarke Einnahmequelle machen können."Anders als andere Freemium-Angebote, die den Kunden Einschränkungen auferlegen, bietet unsere eingebettete Version von Notes by Dubber den Benutzern einen sofortigen Mehrwert und den Serviceanbietern eine sofortige Differenzierung und Kundenbindung. Das wird zu neuen Einnahmequellen führen, die das Wertversprechen eines Dienstleisters gegenüber den Kunden drastisch verbessern und letztlich den ARPU deutlich steigern werden", fügte Slaney hinzu.Notes by Dubber ist ein kollaborativer digitaler Organisator für Besprechungen und Anrufe und gleichzeitig ein Notizgerät. Als SaaS-Angebot der nächsten Generation erfasst es Konversationen über mobile und Unified Communications-Plattformen hinweg, generiert automatisch Notizen, Themen, Zusammenfassungen und Aktionselemente und bietet eine Workbench für die Zusammenarbeit vor, während und nach Besprechungen und Anrufen.Hauptmerkmale von Notes by Dubber für Dienstanbieter:- Netzwerknativ: Keine Hardware oder komplexe Dienste für die Bereitstellung erforderlich- Unbegrenzt skalierbar: cloudbasierte Bereitstellung wie bei jedem Dienstanbieter- Integrierbar: mit Abrechnungs- und Bereitstellungsdiensten für eine einfache Bereitstellung- Zuverlässigkeit und Support auf Dienstanbieterniveau: speziell für Dienstanbieter konzipiert- Integriert: Eliminierung der Kosten und Komplexität zusätzlicher Cloud-Dienste, Hardware und Infrastruktur. Die Dubber-API ermöglicht einfache Verbindungen für vollständige Anruf- und Gesprächsaufzeichnungslösungen und Anwendungen von Drittanbietern- Einheitlich: Unterstützt Endpunkte als jedes andere Produkt, wodurch die Möglichkeit besteht, Sprachaufzeichnungen und Daten zu integrieren und umfassendere Serviceangebote zu erstellenWeitere Informationen zu Notes by Dubber finden Sie hier (https://www.dubber.net/notes).Informationen zu Notes by Dubber:Notes by Dubber (ehemals Notiv by Dubber) verwandelt jeden Anruf, jede Interaktion und jedes Meeting in intelligente Aktionen, verwandelt Aufgaben in automatisierte Workflows, bietet aufschlussreiche Zusammenfassungen und ermöglicht eine sinnvolle Zusammenarbeit mit vorgefertigten Vorlagen. Dubber Notes ist die neueste produktivitäts- und intelligenzbasierte Plattform, die auf KI-gestützter digitaler Signalverarbeitung, Sprache-zu-Text, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und anderen Technologien basiert, mit denen die Kunden intelligenter arbeiten und Ergebnisse erzielen können. Dubber Notes ist Teil der Dubber-Suite von unbegrenzt skalierbaren SaaS-Produkten, die die Kraft der Sprach-KI über alle Geschäftsgespräche hinweg freisetzen, eingebettet in die weltweit führenden Dienstanbieternetzwerke.Informationen zu Dubber:Dubber nutzt das Potenzial von Sprachdaten aus allen Anrufen oder Gesprächen. Dubber ist der weltweit am besten skalierbare Anrufaufzeichnungssoftware und die Voice Intelligence Cloud, die von mehreren weltweit führenden Telekommunikationsanbietern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum als zentrale Netzwerkinfrastruktur eingesetzt wird. Dubber ermöglicht es Dienstanbietern, Gesprächsaufzeichnungen aus praktisch jeder Quelle anzubieten und sie in KI-angereicherte Erkenntnisse für Compliance-, Umsatz, Kunden- und Mitarbeiterinformationen umzuwandeln. Dubber ist ein bahnbrechender Innovator in der milliardenschweren Branche für Anrufaufzeichnung. 