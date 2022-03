Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

02.03.2022 / 06:00 CET/CEST

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR sowie den Jahresbericht 2021 der Bossard Holding AG vom 2. März 2022. Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com - Investor Relations. Heute um 8.30 Uhr (CET/Swiss time) findet ein Webcast auf Englisch mit CEO Dr. Daniel Bossard und CFO Stephan Zehnder statt.

DE: +4969201744220

FR: +33170709502

IT: +390236006663

UK: +442030092470

USA: +18774230830

CAN: +14162164179 PIN: 92694758# Freundliche Grüsse Bossard Holding AG

