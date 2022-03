DJ Markanter Anstieg von Umsatz und Betriebsgewinnmarge

Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Markanter Anstieg von Umsatz und Betriebsgewinnmarge 2022-03-02 / 06:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung Niederweningen, 2. März 2022 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 Kotierungsreglement

Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries war im Berichtsjahr ausserordentlich stark. Der Umsatz nahm deutlich zu und lag leicht über dem hohen Wert von 2019. Die Betriebsgewinnmarge stieg auf sehr gute 11.1% und das Konzernergebnis auf CHF 269 Mio. Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 9.50 pro Aktie.

Konzern

Veränderung CHF Mio. 2021 2020 % %1) %2) Auftragseingang 3'948 2'838 39.1 39.3 37.5 Nettoumsatz 3'176 2'741 15.9 15.9 14.2 Auftragsbestand 1'873 1'081 73.2 73.5 71.3 Betriebsergebnis (EBITDA) 437 287 52.0 % des Nettoumsatzes 13.7% 10.5% Betriebsergebnis (EBIT) 352 204 72.4 % des Nettoumsatzes 11.1% 7.4% Konzernergebnis 269 152 77.2 % des Nettoumsatzes 8.5% 5.5% Gewinn pro Aktie in CHF 25.96 14.71 76.5 Betrieblicher Free Cashflow 271 313 -13.5 Nettoliquidität 551 404 36.4 Bilanzsumme 2'768 2'431 13.9 Eigenkapital 1'533 1'391 10.2 Eigenkapitalquote 55.4% 57.2% Eigenkapitalrendite (ROE) 18.4% 10.9% Betriebliche Nettoaktiven (NOA) Durchschnitt 1'052 1'151 -8.6 Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern 25.6% 13.5% Personalbestand 31. Dezember 13'562 12'5983) 7.7 6.7 Personalbestand Jahresdurchschnitt4) 13'375 12'515 6.9 5.7

1) Bereinigt um Währungseffekte 2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte 3) 2020: 12'727 Vollzeitstellen, davon 129 in Kurzarbeit 4) Im Durchschnitt 13'401 Vollzeitstellen, davon 26 in Kurzarbeit (2020: 12'868 Vollzeitstellen, davon 353 in Kurzarbeit)

Sehr guter Geschäftsgang Die Produkte und Dienstleistungen von Bucher Industries erfreuten sich im Berichtsjahr einer äusserst starken Nachfrage. Bei allen fünf Divisionen stieg der Auftragseingang markant und lag insgesamt knapp ein Drittel über dem hohen Wert von 2019. Das war vor allem auf die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung, aber auch auf Nachholeffekte sowie vorsorgliche Bestellungen zurückzuführen. Wie die gesamte Industrie weltweit waren die Divisionen mit Engpässen und Verzögerungen in der Lieferkette und der Logistik sowie mit steigenden Material- und Transportkosten konfrontiert. Die daraus resultierenden Herausforderungen für die Produktion akzentuierten sich im Verlauf des Berichtsjahrs, jedoch bewältigten die Divisionen diese sehr gut. Sie erhöhten den Personalbestand vorwiegend mit temporären Mitarbeitenden, konnten die Stellen jedoch vor allem in den USA nicht im gewünschten Mass besetzen. Der Auftragsbestand des Konzerns stieg entsprechend um mehr als zwei Drittel. Der Umsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu und lag leicht über dem Wert von 2019. Der Betriebsgewinn belief sich auf CHF 352 Mio. Die Betriebsgewinnmarge stieg auf sehr gute 11.1% und das Konzernergebnis auf erfreuliche CHF 269 Mio. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 25.96.

Deutliche Steigerung der Kapitalrendite Die Rendite auf dem investierten Kapital nach Steuern (RONOA) lag mit 25.6% über dem langfristigen Zielwert von 20% und damit auch weit über den Kapitalkosten von 8%. Die hohe Rendite ist hauptsächlich auf den markanten Anstieg der Betriebsgewinnmarge sowie die weiterhin tiefe Kapitalbindung zurückzuführen. Die gute operative Leistung und die tiefere Dividendenauszahlung für das Jahr 2020 wirkten sich positiv auf den Free Cashflow und damit auf die Nettoliquidität aus. Diese lag bei CHF 551 Mio. Die Eigenkapitalquote blieb nahezu unverändert bei 55%.

Stärkung der Divisionen In den vergangenen 14 Monaten wurden drei kleinere Akquisitionen durchgeführt, welche die Geschäfte von Kuhn Group in Brasilien und von Bucher Unipektin in den Bereichen Vakuum-Trocknungstechnologie sowie Bierfiltration stärkten. Weiter übernahm Bucher Hydraulics das Geschäft für mobile elektrische Antriebstechnik von Lenze Schmidhauser in Romanshorn. Die in «Bucher Mobile Drives» umbenannte Geschäftseinheit entwickelt und liefert Frequenzumrichter für mobile Anwendungen. Damit vereint Bucher Hydraulics hydraulische und elektrotechnische Kompetenz und positioniert sich so im rasch wachsenden Markt der Elektrohydraulik. Die Integration des Geschäfts mit rund 30 Mitarbeitenden verläuft nach Plan. Kuhn Group

Veränderung CHF Mio. 2021 2020 % %1) %2) Auftragseingang 1'676 1'290 29.9 31.8 30.9 Nettoumsatz 1'319 1'094 20.5 22.1 21.4 Auftragsbestand 941 587 60.3 62.4 61.4 Betriebsergebnis (EBITDA) 196 125 56.4 % des Nettoumsatzes 14.8% 11.4% Betriebsergebnis (EBIT) 161 91 76.9 % des Nettoumsatzes 12.2% 8.3% Personalbestand 31. Dezember 5'832 5'194 12.3 10.8 Personalbestand Jahresdurchschnitt 5'740 5'0193) 14.4 12.9

1) Bereinigt um Währungseffekte 2) Bereinigt und Währungs- und Akquisitionseffekte 3) 2020: Im Durchschnitt 5'168 Vollzeitstellen, davon 149 in Kurzarbeit

Markanter Anstieg der Betriebsgewinnmarge Die Produkte der Division waren äusserst stark nachgefragt, getrieben durch die höheren landwirtschaftlichen Einkommen. Die tiefen Lagerbestände der Händler führten zu vorzeitigen und grösseren Bestellungen. Für Unterstützung sorgte auch, dass im Ackerbau nach der längeren Tiefzyklusphase ein grosser Bedarf nach neuen produktiveren Maschinen herrschte. Der Auftragseingang stieg um fast ein Drittel. Gleichzeitig sah sich die Division mit Herausforderungen in Lieferkette und Logistik konfrontiert, die sie jedoch sehr gut meisterte. Die Rekrutierung von zusätzlichen qualifizierten Mitarbeitenden gestaltete sich insbesondere in den USA schwierig. Trotzdem wuchs der Umsatz markant im Vergleich zu 2020 und lag auch deutlich über dem hohen Niveau von 2019. Die sehr starke Kapazitätsauslastung und die Weitergabe der massiv gestiegenen Material- und Transportkosten führten zu einem signifikanten Anstieg der Betriebsgewinnmarge.

Bucher Municipal

Veränderung CHF Mio. 2021 2020 % %1) %2) Auftragseingang 599 460 30.1 27.5 24.9 Nettoumsatz 523 462 13.0 10.6 8.1 Auftragsbestand 237 157 50.6 47.9 47.9 Betriebsergebnis (EBITDA) 44 38 16.5 % des Nettoumsatzes 8.4% 8.1% Betriebsergebnis (EBIT) 33 28 18.5 % des Nettoumsatzes 6.3% 6.0% Personalbestand 31. Dezember 2'329 2'3273) 0.1 0.1 Personalbestand Jahresdurchschnitt4) 2'355 2'322 1.4 -0.4

1) Bereinigt um Währungseffekte 2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte 3) 2020: 2'334 Vollzeitstellen, davon 7 in Kurzarbeit 4) Im Durchschnitt 2'359 Vollzeitstellen, davon 4 in Kurzarbeit (2020: 2'364 Vollzeitstellen, davon 42 in Kurzarbeit)

Betriebsgewinnmarge belastet Der Markt für die Produkte von Bucher Municipal verlief sehr lebhaft. Der Auftragseingang stieg markant an. Die Grosskehrfahrzeuge sowie die neue modulare Linie von Kompaktkehrfahrzeugen «CityCat V20» zusammen mit dem vollelektrischen Modell waren wichtige Treiber für diese positive Entwicklung. Die Produktion war stark beeinträchtigt durch Engpässe bei den Zulieferfirmen, vor allem bei den Lieferanten von Chassis und weiteren Komponenten. Insbesondere in Australien stellten die strikten COVID-19-Massnahmen eine Herausforderung dar. Im November musste die Division ihre IT-Infrastruktur temporär herunterfahren, nachdem ein Angriff durch Schadsoftware frühzeitig erkannt worden war. Dank des umgehenden gesicherten Herunterfahrens konnte der Angriff abgewehrt werden. Der Umsatz von Bucher Municipal nahm dennoch deutlich zu und lag knapp unter dem hohen Niveau von 2019. Die Betriebsgewinnmarge stieg aufgrund der Schwierigkeiten in Lieferkette und Produktion gegenüber 2020 nur marginal an.

Bucher Hydraulics

Veränderung CHF Mio. 2021 2020 % %1) %2) Auftragseingang 856 561 52.5 52.4 49.4 Nettoumsatz 681 536 26.9 26.8 25.0 Auftragsbestand 320 134 139.2 138.8 125.7 Betriebsergebnis (EBITDA) 111 81 36.7 % des Nettoumsatzes 16.3% 15.1% Betriebsergebnis (EBIT) 88 59 48.9 % des Nettoumsatzes 12.9% 11.0% Personalbestand 31. Dezember 2'825 2'5373) 11.4 10.3 Personalbestand Jahresdurchschnitt4) 2'704 2'530 6.9 6.3

