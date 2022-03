Nichts Neues am heimischen Karottenmarkt. Auch im Jänner zeigte sich dieser in stabiler Verfassung und so auch die Abgabepreise, heißt es im aktuellen Agrarmarkt Austria-Marktbericht Obst und Gemüse - Januar 2022. Bildquelle: Shutterstock.com Mit durchschnittlich 47,50 EUR/dt für Karotten im 5kg Gebinde gepackt wurden die niederösterreichischen Erzeugerpreise auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...