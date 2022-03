DJ PTA-Adhoc: Georg Fischer AG: Ad hoc-Mitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (KR) der SIX Exchange Regulation AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schaffhausen (pta005/02.03.2022/07:00) - Schaffhausen 02. März 2022, 7:00 Uhr

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 steht unter www.georgfischer.com ( https://www.georgfischer.com/de.html ) oder www.annualreport.georgfischer.com/2021/de ( https://annual-report.georgfischer.com/21/de/ ) zur Verfügung.

Inhalt der Ad hoc-Mitteilung:

Starkes Wachstum und gesteigerte Profitabilität - Fokus auf nachhaltigkeitsorientierte Märkte

* Auftragseingang übersteigt CHF 4 Mia., +28% gegenüber Vorjahr * Starkes Umsatzwachstum von 17% auf CHF 3'722 Mio. (organisch +16%) * Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von CHF 278 Mio., +50% im Vergleich zum EBIT vor Einmaleffekten in 2020 * EBIT-Marge steigt von 5,8% (vor Einmaleffekten) auf 7,5% in 2021 * Gewinn je Aktie nahezu verdoppelt auf CHF 52, Dividende von CHF 20 vorgeschlagen (2020: CHF 15) * Strategie 2025 erfolgreich lanciert, Fokus auf nachhaltige Endmärkte wie Wasseraufbereitung, E-Mobilität und Medizintechnik

Im Jahr 2021, dem ersten Jahr des neuen Strategiezyklus 2021-2025, hat GF ein starkes Gewinn- sowie Umsatzwachstum erzielt. Der strategische Fokus auf vielversprechende widerstandsfähige Endmärkte, insbesondere jene mit Nachhaltigkeit im Fokus, hat das Ergebnis im Lauf des Jahres positiv beeinflusst und das Geschäftsmodell von GF unterstützt. Darüber hinaus haben sich Geschäftsfelder wie Haustechnik und Versorgung trotz erneutem Gegenwind in den Märkten erholt. GF hat die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten, geprägt von der COVID-19-Pandemie, dem Halbleitermangel, den Lieferkettenunterbrechungen und steigenden Rohmaterialpreisen, gut bewältigt.

Im Jahresverlauf haben sich die Mitarbeitenden von GF weiter an digitalisierte Arbeitsmethoden angepasst. Durch das erneute Wiederaufleben von COVID-19 und den restriktiveren pandemiebedingten Einschränkungen in der zweiten Jahreshälfte wurden wichtige Veranstaltungen wie Kundentage, globale Personalmeetings sowie interne und externe Schulungen virtuell durchgeführt. Wir danken unserem GF Team weltweit für das Engagement, die Flexibilität und Begeisterung, mit denen neue und mitunter auch unerwartete Wege beschritten worden sind, ganz im Sinn unseres Unternehmenszwecks "Becoming better every day - since 1802".

Konzernergebnis Der Umsatz von GF belief sich 2021 auf CHF 3'722 Mio. (2020: CHF 3'184 Mio.), beeinflusst durch die erfolgreiche Entwicklung mehrerer Segmente, unter anderem Rechenzentren, E-Mobilität oder Medizintechnik. Alle drei Divisionen verzeichneten eine solide Entwicklung in China, zusätzlich zum bemerkenswerten Wachstum in Nord-/Südamerika und Europa. Organisch stieg der Umsatz um 15,9% dank des robusten Portfolios in allen drei Divisionen und der Erholung verschiedener Märkte (z.B. Informations- und Kommunikationstechnik, Werkzeug- und Formenbau, Wasseraufbereitung, chemische Prozessindustrie, Schiffbau), welche die verhaltene Performance im Luftfahrt- sowie Automobilsektor ausglichen. Preiserhöhungen wirkten sich positiv auf das Umsatzwachstum aus und unterstrichen die starke Marktposition von GF. Das solide zweite Halbjahr führte zu einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 278 Mio. (2020: CHF 185 Mio. EBIT vor Einmaleffekten). Die EBIT-Marge stieg auf 7,5% (2020: 5,8% EBIT-Marge vor Einmaleffekten).

Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) erreichte 16,4% (2020: 9,3%). GF Piping Systems erzielte einen bemerkenswerten ROIC von 32,1% (2020: 24,2%) und übertraf damit die im Rahmen der Strategie 2025 festgelegte Zielspanne. Ende 2021 beschäftigte GF 15'111 Mitarbeitende gegenüber 14'118 Mitarbeitenden zum Vorjahresende. Mit seinen erfolgreichen globalen Geschäftsaktivitäten konnte GF seine Bilanz weiter stärken. Dies resultierte zum Jahresende in einer hohen Liquidität und einem tiefen Nettoverschuldungsgrad von 0,1 (2020: 0,4). Die Eigenkapitalquote betrug solide 39,7% (2020: 40,3%).

Das den Aktionären von GF zurechenbare Konzernergebnis lag bei CHF 214 Mio. (2020: CHF 116 Mio.). Das starke vierte Quartal führte zu einem Anstieg des Nettoumlaufvermögens, was sich negativ auf den freien Cashflow vor Akquisitionen auswirkte. Dieser belief sich dennoch auf solide CHF 151 Mio. (2020: CHF 230 Mio.).

Der Gewinn je Aktie stieg um 86% auf CHF 52 (2020: CHF 28). An der kommenden Generalversammlung wird der Verwaltungsrat eine Dividende je Aktie von CHF 20 vorschlagen (2020: CHF 15 je Aktie).

GF Piping Systems Im Einklang mit der Strategie 2025 fokussierte sich GF Piping Systems auf den Ausbau höherwertiger Geschäftsfelder, die sich auf wichtige Nachhaltigkeitsbedürfnisse ausrichten. Dieser Fokus zahlte sich aus. Die Division erzielte in allen wichtigen Märkten Rekordergebnisse. Durch die starke Erholung in der Industrie, Versorgung und Haustechnik wuchs das Geschäft organisch um 14,3%, was zu einem Gesamtumsatz von CHF 1'971 Mio. im Jahr 2021 führte (2020: CHF 1'708 Mio.). Dank ihrer starken Marktposition konnte die Division ihre Preise um rund 6% anheben und dadurch den steigenden Kosten entgegenwirken.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg 2021 auf CHF 247 Mio. gegenüber CHF 193 Mio. im Vorjahr. Diese deutliche Verbesserung führte zu einer EBIT-Marge von 12,5% im Vergleich zu 11,3% im Vorjahr.

Im Jahr 2021 tätigte die Division umfangreiche Investitionen in zukünftiges Wachstum und baute ihre Positionen in den Segmenten Mikroelektronik und Rechenzentren weiter aus. Damit erweiterte sie ihre traditionellen Stärken in den Bereichen Wasseraufbereitung, urbane Infrastrukturen und Haustechnik.

2021 markiert zudem einen wichtigen Eckpfeiler für die starke Position von GF Piping Systems im Bereich Nachhaltigkeit: Mit der kürzlichen Einführung der ersten Rohrleitungs- und Armaturenprodukte mit biobasiertem PVC-Anteil trägt die Division zur Senkung des CO2-Fussabdrucks sowohl ihrer eigenen Geschäftstätigkeit als auch jener ihrer Kunden bei. Mit den von GF gelieferten Armaturen, Ventilen und Rohrleitungen unterstützt GF Piping Systems ferner die Entwicklung und den Einsatz von grünem Wasserstoff als Energiequelle sowie dessen Verteilung über die Gasnetze.

GF Casting Solutions GF Casting Solutions hat eine vorherrschende Rolle im Bereich der nachhaltigen Mobilität übernommen. Mit ihrem Fokus auf Leichtbaukomponenten profitiert die Division von der steigenden Nachfrage nach Hybrid- und Elektrofahrzeugen in allen wichtigen Regionen. Dies sollte auch in den kommenden Jahren zu einer anhaltenden Absatzsteigerung von Elektrofahrzeug-Komponenten führen. 2021 machten die Aufträge für Elektrofahrzeug-Komponenten CHF 430 Mio. oder 43% der gesamten Auftragsakquisition der Division aus.

Während GF Casting Solutions im ersten Halbjahr 2021 vielversprechende Anzeichen einer Erholung zeigte, führte der Chipmangel im zweiten Halbjahr weltweit zu einem erheblichen Rückgang der Abrufe. Dennoch erzielte die Division in 2021 einen Umsatz von CHF 880 Mio., was einer Steigerung von 17,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Organisch stieg der Umsatz um 15,9%. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 5 Mio. im Vergleich zu einem negativen EBIT im Jahr 2020. Die EBIT-Marge belief sich auf 0,5% und lag damit über der negativen EBIT-Marge vor Einmaleffekten von -2,0% im Vorjahr.

Zusätzlich zur Reduktion der Abrufe wurde das Ergebnis durch den Arbeitskräftemangel in den USA sowie den starken Preisanstieg bei Rohstoffen wie Aluminium und Magnesium beeinträchtigt. Dieser kann erst mit einem Zeitverzug von rund drei Monaten wieder weitergegeben werden. Der Anstieg der Metallpreise war für rund 6% des Umsatzwachstums verantwortlich.

Die neue Leichtmetallgiesserei in Mills River (USA) trug in 2021 deutlich zum Wachstum der Division bei und verfügt weiterhin über ein volles Auftragsbuch. Allerdings wurde der Standort, der sich immer noch in der Anlaufphase befindet, von den oben genannten Faktoren stark beeinflusst, was sich negativ auf das Ergebnis des Standorts und der Division auswirkte.

Das neue Werk in Shenyang (China) ist auf Kurs und wird bereits Ende 2022 und damit früher als geplant die Produktion aufnehmen. Dies wird der Division ermöglichen, ihre Kunden auf dem weltweit grössten Automobilmarkt besser zu bedienen, was im Einklang mit dem strategischen Ziel steht, das Geschäft weiter zu globalisieren und sich auf Leichtbaukomponenten zu fokussieren.

GF Machining Solutions An der führenden Fachmesse EMO in Mailand (Italien) präsentierte die Division ihre nächste Generation an Innovationen und neuen Technologien. Mit ihren neuen EDM- (Draht- und Senkerodiermaschinen) sowie Lasermaschinen und dem Angebot an neuen digitalen Serviceleistungen bleibt GF Machining Solutions weiterhin eine der führenden Technologie-anbieterinnen im Bereich Werkzeugmaschinen. Dies unterstreicht auch die erfolgreiche Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums in Schorndorf (Deutschland), das sich ausschliesslich auf das wachsende Segment Medizintechnik fokussiert. Mit der Integration eines Anbieters von Wartungs- und Reparaturservices für Werkzeugmaschinen in Frankreich und der Entwicklung neuer Service-Dienstleistungen treibt die Division den Ausbau dieses Geschäftsfelds weiter voran.

