Eine Top-Aktie als ETF-Alternative? Zugegebenermaßen sollten passive Investoren Vorsicht walten lassen, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Eine einzelne Aktie kann in den allerseltensten Fällen überhaupt diesen Anspruch erfüllen. Und stets mit Abstrichen. Trotzdem ist die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) für mich eine ETF-Alternative. In Teilen besser, in anderen Teilen schlechter. Aber in Summe eine Möglichkeit zu investieren, die ich inzwischen lieber verwende als beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...