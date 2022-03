Wichtige Punkte Die Roku-Aktie erreichte letzte Woche nach einem schwachen Quartalsbericht ein 52-Wochen-Tief. In der volatilen Geschichte der Aktie gibt es jedes Jahr starke Korrekturen - aber auch höhere Höchststände. Es wird nicht leicht sein, diese Serie auch 2022 fortzusetzen. Roku ist nach wie vor ein führendes Unternehmen in einer aufstrebenden Branche und konnte im letzten Quartal viele Rekorde verzeichnen. Vor kurzem habe ich etwas getan, was ich normalerweise nur beim Einkaufen im Supermarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...