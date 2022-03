DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec präsentiert strategischen Fahrplan für Präzisionsmedizin und bestätigt Ziele des Aktionsplans 2025 auf dem Capital Markets Day



02.03.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EINFÜHRUNG VON E.MPD, DER WELTWEIT FÜHRENDEN MOLEKULAREN PATIENTENDATENBANK

EINFÜHRUNG UND BESCHLEUNIGUNG VON AI/ML-PRÄZISIONSTECHNOLOGIEN ZUR ERHÖHUNG DER ERFOLGSWAHRSCHEINLICHKEIT ("POS") IN FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

ERWEITERUNG DES MANAGEMENT-BOARDS MIT NEUEM CHIEF BUSINESS OFFICER (CBO) DR. MATTHIAS EVERS ALS EXPERTE FÜR AI/ML-GESTEUERTE PROZESSE Hamburg, 02. März 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) präsentiert heute auf ihrem virtuellen Capital Markets Day, wie durch künstliche Intelligenz ("KI") und maschinelles Lernen ("ML") gestützte Präzisionstechnologien die Erfolgswahrscheinlichkeit (Probability of Success, "PoS") einer Zulassung von Medikamenten langfristig erhöhen.



Um die Leistungsfähigkeit molekularer Daten nutzbar zu machen, bringt Evotec ihre molekulare Patientendatenbank E.MPD auf den Markt. E.MPD ist eine der größten und hochwertigsten molekularen Datenbanken der Welt.



Evotecs integrierte Technologieplattformen zeigen, dass der beste Weg zur effektiven Behandlung von Krankheiten in der Identifizierung der zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen und der am besten geeigneten Therapie auf der Grundlage molekularer Daten besteht, die alle experimentellen Prozesse in Richtung einer frühen Krankheitsrelevanz lenken. Daher sind Datenaggregation, -integration und die präzise Analyse von Daten der Schlüssel zu einer effektiven und bezahlbaren Medizin der Zukunft.



Mit E.MPD integriert Evotec ein weiteres wichtiges Angebot in ihre datengetriebene F&E-Autobahn. E.MPD wird als Rückgrat für datengesteuerte Partnerschaften dienen, die zu innovativen neuen Medikamenten und einer besseren Patientenstratifizierung führen und möglicherweise auch den Weg zu einem neuen Paradigma einer effektiveren diagnostischen und präventiven Gesundheitsversorgung ebnen wird. Durch das Sammeln und Analysieren von Patientendaten in Kombination mit KI/ML-Tools ist Evotec in der Lage, sowohl Sicherheits- als auch Wirksamkeitsindikatoren in der Arzneimittelentwicklung besser vorherzusagen. Auf dem Capital Markets Day gibt Evotec auch einen Überblick über ihre einzigartige Geschäftsstrategie, die weltweit führende Präzisionsmedizin-Plattform für die modalitätsagnostische Entwicklung innovativer Therapieansätzen zu werden. Aufbauend auf Partnerschaften führt diese Strategie zu einer umfangreichen "Co-owned Pipeline". Zu den Höhepunkten zählen: Bestätigung der Ziele des Aktionsplans 2025 und Update zum Fortschritt

Beispiele von KI/ML-gesteuerten Arzneimittelentdeckungs- und -entwicklungsprozessen, die zu mehreren neuen Partnerschaften geführt haben, einschließlich der Initiierung mehrerer Projekte in der kürzlich eröffneten J.POD (R) -Produktionsanlage für moderne Biologika in Redmond, WA (USA)

-Produktionsanlage für moderne Biologika in Redmond, WA (USA) Neuartige Plattformen und Modalitäten für die Arzneimittelentdeckung (z. B. iPSC-Technologien, KI/ML-gesteuerte Sicherheitsvorhersage, integriertes KI/ML-gesteuertes Arzneimitteldesign E.INVENT-AI und RNA-Technologien)

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns, Ihnen heute Highlights und Erfolge der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer firmeneigenen Plattformen präsentieren zu können. Das Potenzial unserer Hightech-Forschungsplattformen ist enorm, steht erst am Anfang und ist grundlegend für ein präzises und bezahlbares Gesundheitssystem der Zukunft. Nur wenn wir die Erfolgswahrscheinlichkeiten ("PoS") erhöhen, können wir die Wirtschaftlichkeit von F&E-Investitionen massiv beeinflussen und eine präzisere Medizin für alle Patienten zugänglich machen."



Um dem Wachstum der letzten Jahre Rechnung zu tragen und die datengetriebene Entwicklung weiter zu beschleunigen, erweitert Evotec den Vorstand. Ab Mai wird Dr. Matthias Evers die Position des Chief Business Officer übernehmen. Zurzeit ist Dr. Evers Senior Partner und globaler Co-Leiter für Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences bei McKinsey & Company. Als Biochemiker und Bioinformatiker hat Matthias Evers Innovationsstrategien für Life-Science-Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt und funktionale Fähigkeiten aufgebaut, die für nachhaltige Produktivitätssteigerungen in Forschung und Entwicklung erforderlich sind. Er hat unter anderem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Partnern vorangetrieben, um einen schnelleren Nutzen für die Patienten zu erzielen. Als Chief Business Officer wird er die Verantwortung für die Bereiche Geschäftsentwicklung, Digitalisierung/Technologie und Strategie übernehmen.



Dr. Matthias Evers, Senior Partner bei McKinsey, sagte: "Ich habe meine Karriere als Wissenschaftler und Berater in den Biowissenschaften damit verbracht, den Zusammenführung von Biologie, Chemie und Technologie im weiteren Sinne, d. h. Daten, KI/ML und Automatisierung, zu nutzen. Evotecs Plattform ist einzigartig positioniert - wie man am Beispiel des iPSC-Bereichs sehen kann -, diese Chance zu nutzen, während wir in eine neue Ära der Wissenschaft und des Krankheitsverständnisses eintreten. Nach 20 Jahren in der Beratung bei McKinsey freue ich mich sehr, dem sehr starken Evotec-Team beizutreten, um die Plattform weltweit auszubauen und das ultimative Versprechen an die Patienten zu realisieren."



"Als ausgewiesener Vordenker von Innovationen in der KI/ML-getriebenen Wissenschaft wird Matthias mit seiner Expertise und Erfahrung einen wichtigen Beitrag zu unserem Netzwerk an Partnerschaften leisten", fügte Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec hinzu. "Im Namen unseres gesamten Teams und Unternehmens freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Matthias und wünschen ihm einen guten Start."



Über den virtuellen Capital Markets Day

Evotec wird ihren virtuellen Capital Markets Day am 02. März 2022 ab 8.00 Uhr EST (14.00 Uhr MEZ, 13.00 Uhr GMT) abhalten. Das Event wird per Live-Webcast übertragen und eine Aufzeichnung wird auf www.evotec.com verfügbar sein.





ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 14 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

02.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de