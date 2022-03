Die aktuelle Situation an den Märkten zeigt es einmal mehr. Nämlich, dass man bei der Aktienanlage immer mal wieder mit etwas turbulenteren Phasen rechnen muss. Viele Anleger erhoffen sich durch eine breitere Diversifizierung etwas besser durch solch unruhige Zeiten zu gelangen. Deshalb bevorzugen nicht wenige Marktteilnehmer eine Investition in einen MSCI World ETF. Immerhin befinden sich in diesem mehr als 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern. Damit ist man dann also entsprechend breit aufgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...