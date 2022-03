DGAP-News: blueplanet Investments AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen

blueplanet Investments AG: Zinszahlung der grünen Wandelanleihe (A3H3F7) erfolgt bis Dienstag, den 8. März 2022



02.03.2022 / 08:00

blueplanet Investments AG: Zinszahlung der grünen Wandelanleihe (WKN A3H3F7) erfolgt bis Dienstag, den 8. März 2022 Frankfurt am Main 2. März 2022 - Aufgrund eines technischen Problems wurde die Zinszahlung nicht rechtzeitig der Zahlstelle gutgeschrieben, was wir zutiefst bedauern. Wir haben das Problem nunmehr identifiziert und werden den Transfer zur Zahlstelle umgehend ausführen. Unseren Investoren der grünen Wandelanleihe (WKN A3H3F7) danken wir für ihre Geduld und Verständnis. Bis Dienstag, den 8. März 2022 wird die Zinszahlung bei unseren Investoren gutgeschrieben. Der Aufsichtsrat wurde über diese Problematik informiert und stellt mit dem Vorstand sicher, dass sich Probleme dieser Art in der Zukunft nicht wiederholen werden. Über blueplanet Investments AG (blueplanet):

Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen.

Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor will sich blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres Trinkwasser für alle" konzentrieren. Die Gruppe wurde von einer unabhängigen Ratingagentur als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten der Gruppe aktiv. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Kontakt:

blueplanet Investments AG

Ulrike Goldau, CFA, CESGA

Tel: +49 69 4015 0789 0

E-Mail: ug@blueplanet-investments.com

