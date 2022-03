DGAP-News: Klenico AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Zürich, 2. März 2022 Klenico-Lösung für mentale Gesundheit bietet neu Diagnosevorschläge nach international anerkanntem ICD-10-Standard Das digitale Tool von Klenico, dem Schweizer Digital-Health-Startup für mentale Gesundheit, wird um eine wegweisende Funktionalität ergänzt: Als erstes digitales Tool überhaupt unterstützt das Klenico-System die Anwender:innen ab sofort mit Diagnosevorschlägen nach den international anerkannten ICD-10-Richtlinien. Damit macht Klenico einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum führenden Anbieter von digitalen Lösungen für mentale Gesundheit. Ab sofort erstellt das Klenico-System zusätzlich zur bisherigen Funktionalität konkrete Diagnosevorschläge für die meisten gängigen Störungsbilder im Erwachsenenalter nach dem weltweit wichtigsten Standard zur Klassifikation medizinischer Diagnosen, der ICD-10-Richtlinie («International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems»). Die Diagnosevorschläge basieren auf der bestehenden Funktionalität des Systems, die Symptome einer Patient:in zu erheben und innerhalb einer Symptomkarte zu visualisieren. Laura Henrich, CEO von Klenico, sagt: «Die intelligenten und datenbasierten Diagnosevorschläge sind eine Erleichterung für Fachpersonen, durch die wir eine noch schnellere und sicherere Diagnose erreichen. Die Selbsteinschätzung der Patient:innen plus wenige Klicks für die Fremdeinschätzung reichen aus, um Diagnosen zu generieren. So wird ein möglichst rascher Beginn der passenden Therapie für die Patient:innen ermöglicht.» Klenico ist das erste und bisher einzige Unternehmen, dessen System durch die Klassifizierung nach ICD-10 eine intelligente psychische Diagnose ermöglicht. Besonders geeignet ist das System daher, um eine Qualitätssicherung der Diagnostik in größeren Praxen oder Kliniken sowie für Psychotherapeut:innen in Ausbildung zu gewährleisten. Laura Henrich ergänzt: «Wir sind überzeugt, dass digitale Lösungen den Gesundheitsbereich massiv verändern und eine durch digitale Tools gestützte Diagnose psychischer Krankheiten in einigen Jahren als beste Lösung anerkannt sein wird. Mit der Implementierung dieser Funktionalität ist Klenico ideal positioniert, um von diesen Entwicklungen im Gesundheitswesen zu profitieren.» Für Rückfragen

Klenico AG

+41 44 533 13 90

media@klenico.com

www.klenico.com

Klenico ist ein Start-Up der Universität Zürich und bietet eine intelligente, CE-zertifizierte Software, die psychische Beschwerden präzise erfasst, übersichtlich auf Symptomkarten darstellt, Diagnosevorschläge generiert und eine rasche und zielgerichtete Unterstützung und Therapie ermöglicht. Zusatzmaterial zur Meldung:



