Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des DAX um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. So berechnet der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 13.910 Zählern leicht im Plus.Allerdings werten Analysten den DAX als schwer angeschlagen. "Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...