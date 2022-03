NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 44 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen hätten seine Sorgen hinsichtlich der Entwicklung des Kochboxen-Anbieters untermauert, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kundenzahlen seien - vor allem in den USA - schwach. Zudem bleibe der Druck auf die Margen hoch angesichts der Inflation und zeitlich schlecht gewählter Investitionen in Wachstum./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 00:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de