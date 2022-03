HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 110 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Letzterer habe für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine senkte der Experte die Schätzungen für 2022 und 2023. Auch sei Beiersdorf im vergangenen Jahr nicht so profitabel gewesen wie erwartet. Insgesamt biete der Konsumgüterkonzern aber widerstandsfähiges Wachstum./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

