Der Druck auf die Finanzinstitute Europas wächst und dies bekommt dieser Tage auch die Allianz-Aktie deutlich zu spüren. Doch nicht erst mit dem Einmarsch Putins in die Ukraine gerieten die Kurse in Bedrängnis. Bereits am 21. Februar wurde ein klares technisches Verkaufssignal ausgel

Den vollständigen Artikel lesen ...