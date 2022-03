ExxonMobil zieht sich aus dem Betrieb eines grossen Ölfelds in Russland zurück, Eni aus eine Gaspipeline zwischen Russland und der Türkei.New York - Weitere westliche Ölkonzerne fahren wegen des Ukrainekriegs ihre Geschäftsbeziehungen mit Russland herunter. Der US-Ölkonzern ExxonMobil kündigte an, dass er sich schrittweise aus dem Betrieb eines grossen Ölfelds in Russland zurückziehen will. Exxon Mobil betreibt im Namen eines Konsortiums, dem der russische Ölkonzern Rosneft, ein indisches sowie ein japanisches Unternehmen angehören...

Den vollständigen Artikel lesen ...