NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energieversorgers Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Dem Risiko einer staatlichen Intervention gegen steigende Preise stehe ein konservativer Ausblick gegenüber, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf ersteres habe die Aktie übertrieben negativ reagiert./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 00:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 00:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

