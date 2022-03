Vancouver, Kanada - März 1, 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine erste Tranche in Höhe von 4,5 Millionen CAD seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von $0,75-Equity-Einheiten abgeschlossen hat, deren geänderte Bedingungen am 15. Februar 2022 bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung von Explorationen im Projektportfolio des Unternehmens in Chile, für laufende Projektkosten und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Botschaft von Shawn Wallace, Vorstandsvorsitzender und Direktor:

"Ich möchte den Aktionären und all jenen, die sich an unserer Finanzierung beteiligen, für ihre Geduld und Unterstützung während dieser unvorhergesehenen turbulenten Zeit danken. Wir freuen uns darauf, unser Vorzeige-Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in den kommenden Monaten bis zur Bohrphase voranzutreiben."

Shawn Wallace

CEO

Für weitere Informationen über Torq Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Vice President of Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört die Aussage, dass der Abschluss der Finanzierung unmittelbar bevorsteht, da zu den Risiken für den Abschluss die unbekannten Auswirkungen der möglicherweise eskalierenden politischen Spannungen in Europa auf die Kapitalmärkte und die Durchsetzbarkeit der abgeschlossenen Zeichnungsverträge gehören.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64495Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64495&tr=1



