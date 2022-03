NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Jahresausklang beim Duftstoffe- und Aromenhersteller sei erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage werte sie positiv für die Umsatzentwicklung im laufenden Jahr. Pannuti hob die Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) 2022 an./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 20:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

