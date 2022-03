Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist am Dienstag vor dem Hintergrund verschärfter russischer Angriffe auf die Ukraine wieder stark unter Druck geraten. Der ATX musste einmal mehr deutlich nachgeben, es ging für ihn um 7,1% nach unten. Insgesamt herrschte eine extrem hohe Nervosität unter den Anlegern wegen des Ukraine-Kriegs und den möglichen wirtschaftlichen Folgen, auch steigende Energie- und Rohstoffpreise heizten zudem die Inflation-Sorgen an, die bereits hohe Inflation in Italien hat sich im Februar weiter verstärkt, auch in Deutschland wurde sie leicht höher als erwartet und wieder deutlich über der Marke von fünf Prozent gemeldet. Zu den größten Verlierern in Wien zählten erneut die ...

