Köln (ots) -- Neuer Distributionsvertrag umfasst alle Pay-TV-Kanäle von RTL Deutschland- Kanäle sind ab sofort für Abonnenten des "Perfect Plus" Paket abrufbar- Vertrag umfasst auch Catch-Up InhalteRTL Deutschland und waipu.tv, Marktführer für unabhängiges IPTV in Deutschland, erweitern ihre Zusammenarbeit um das Pay-TV Angebot von RTL. Die vier Kanäle RTL CRIME HD, RTL PASSION HD, RTL LIVING HD und GEO TELEVISION HD sind ab sofort fester Bestandteil von waipu.tv. Damit stehen Kunden des waipu.tv Angebots "Perfect Plus" nun 183 Kanäle zur Auswahl. Die vier neu ins Paket aufgenommenen Programme erhalten die Abonnenten kostenlos dazu.Die Vereinbarung umfasst darüber hinaus auch Catch-up-Inhalte, die nach Ausstrahlung auf Abruf im Angebot "Perfect Plus" bereitstehen. Die beiden Partner bauen auf eine erfolgreiche Kooperation auf: So stehen bereits seit Start von waipu.tv alle Free-TV Kanäle von RTL Deutschland zur Verfügung."Unsere Kunden profitieren vom stetig wachsenden Angebot," so Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv. Und erläutert weiter: "Die Pay-TV Kanäle der RTL Gruppe erweitern unser HD Angebot auf nun 160 hochauflösende Programme. Damit bieten wir mehr hochwertige Inhalte als jeder herkömmliche TV-Kabelanschluss."Zu den Gründen der erweiterten Zusammenarbeit sagt Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland: "RTL Deutschland steht für eine sehr große Inhaltevielfalt mit unabhängigem Journalismus und positiver Unterhaltung. waipu.tv erreicht Nutzer:innen, die einen hohen Anspruch an ihre Programmauswahl stellen. Daher ist waipu.tv ein wichtiger Partner, um jetzt auch unsere attraktiven Pay-TV Kanäle mit ihren hochwertigen Programmen einem breiten Publikum einfach zugänglich zu machen."Über die vier Pay-Programme:RTL Crime garantiert jeden Tag 24 Stunden Nervenkitzel. Der Pay-TV-Kanal zeigt in einer explosiven Mischung exklusive Deutschlandpremieren von internationalen Crime- und Actionhighlights, die stärksten RTL-Krimiserien sowie spannende True Crime Formate aus der realen Welt des Verbrechens.GEO Television bietet den besten Dokumentationen der Welt ein Zuhause im deutschen Fernsehen. Der jüngste Pay-TV-Kanal von RTL Deutschland setzt auf die Themenschwerpunkte Natur, Technik, Forschung, Abenteuer und Weltgeschichte und ist 2014 in Zusammenarbeit mit GEO, dem erfolgreichen Monatsmagazin aus dem Haus Gruner + Jahr, gestartet.RTL Living ist voller Ideen für ein aktives Leben. Er widmet sich den Themen Lifestyle, Wohnen und Genießen mit zahlreichen Deutschlandpremieren. Der Pay-TV-Kanal bildet den ruhigen Gegenpol zum schnellen Free-TV - ein Ort zum Zurückziehen.Der Pay-TV-Kanal mit Gefühl: RTL Passion präsentiert. Soaps, Spitzenserien aus aller Welt sowie Bollywoodfilme und wartet mit den ganz großen Gefühlen auf. Der Kanal begeistert die vorwiegend 25- bis 49-jährigen Zuschauerinnen mit viel Leidenschaft und Emotionen.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@rtl.deBettina Bellmer, EXARING AG, presse@exaring.de