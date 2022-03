Der Invasionskrieg von Putin auf die Ukraine trifft in erster Linie die Ukrainer selbst. Aber auch hierzulande bauen sich Sorgen und Ängste bei den Menschen auf. Wie lässt sich diese Furcht im Team adressieren? In Meetings fließen Tränen, Kolleginnen und Kollegen schlafen schlecht. Der Invasionskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine hat einen langen Arm. Er greift sich seine Opfer auch hierzulande. Der Konflikt ist eine Zäsur, nicht zuletzt auch für die Psyche der Menschen. Die Furcht vor einem dritten Weltkrieg und der Einsatz von Atomwaffen wird in den Medien an einigen Stellen thematisiert - wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...