Von Jack DentonBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusRusslands Einmarsch in die Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe. Es wurden bereits Hunderte Todesopfer gemeldet, und Tausende Menschen sind aus dem Land geflohen. Und es könnte noch viel schlimmer werden. In den letzten Tagen haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in den sozialen Medien einen modernen Krieg in Echtzeit mitverfolgt. Das ganze Interesse könnte einigen Technologieunternehmen unerwarteten Aufwind verschaffen.Meta Platforms, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...