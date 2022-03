Einstein (PT78PT78): ***Frequentis bietet Militärtechnik im Kommunikationsbereich an***Die Aktie läuft bisher nicht*** (02.03. 09:31) >> mehr comments zu Frequentis: www.boerse-social.com/launch/aktie/frequentis SMA Solar -23.05% Einstein (PT78PT78): ***14k Euro Gewinn fließen in den Geldspeicher***Netter Stundenlohn*** (02.03. 09:23) >> mehr comments zu SMA Solar: www.boerse-social.com/launch/aktie/sma_solar_technology_ag Siemens -2.34% gerihouse (FUTURE4Y): Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...