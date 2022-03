Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den vom Westen verhängten harschen Sanktionen gegenüber Russland stieg die Volatilität an den Märkten deutlich an. In diesem Umfeld war die Relevanz der veröffentlichten makroökonomischen Daten begrenzt. Stattdessen standen die Auswirkungen der Sanktionen und möglicher Gegensanktionen auf die hiesige Wirtschaft im Fokus. Steigende Energiepreise dürften die Inflationsraten weiterhin auf hohem Niveau halten, gleichzeitig werden die hohen Energiepreise wohl den wirtschaftlichen Aufschwung gefährden. Die Zentralbanken stellt solch ein Szenario vor ein Dilemma und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...