Das Kaufobjekt ist ein finnischer Spezialist für Online-Spiele. Was hat der weltbekannte Streaming- bzw. Medienkonzern aus Kalifornien damit vor?



Das 2013 gegründete, relativ kleine Unternehmen NEXT GAMES (mehr als 120 Beschäftigte) wurde mit Spielen rund um eine TV-Serie (The Walking Dead) bekannt. Die Einnahmen kommen fast komplett aus Zahlungen innerhalb der Spiele. NEXT GAMES ist eine sinnvolle Abrundung, mit der NETFLIX sich klar auf das Metaverse vorbereitet.



Das finanzielle Engagement dafür ist überschaubar. Mit 2,10 € je Aktie von NEXT GAMES ist ein Kaufpreis von 65 Mio. € im Gespräch, gegenüber einem Umsatz um 32 Mio. € in 2021 (ca. + 19 %).



Die NETFLIX-Aktie hatte Mitte November die Spitze 700,99 $ markiert. Im Ukraine-Schock am 24.02. fiel sie auf 354,85 $. Damit wurden die 350 $ genau einen Monat später zum zweitenmal getestet (nicht ganz so tief). Es droht ein erneuter Rückschlag, falls Putins Krieg weiter eskaliert. Entspannt sich die Lage, kann "NFLX" vom aktuellen Niveau aus ein rundes Siebtel zulegen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



