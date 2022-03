Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, NYSE: WM) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,65 US-Dollar an die Investoren, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 31. März 2022 (Ex-Dividenden Tag: 16. März 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (0,575 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 13 Prozent. Dies ist die 19. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf ...

