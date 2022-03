Heute herrscht Hochstimmung bei Aixtron-Aktionären. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund drei Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund drei Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 19,55 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Aixtron.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt ...

