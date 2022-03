HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe ein starkes Jahresende hinter sich, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick für 2022 positiv. Das Unternehmen habe einmal mehr die Stabilität seines Mobilfunkgeschäfts in einem schwierigen Umfeld unter Beweis gestellt./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

