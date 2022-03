Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt geht angesichts des Ukraine-Kriegs weiter. Der Dax rutschte in den ersten Handelsminuten auf ein neues Verlaufstief bei 13.707 Punkte ab. Im Anschluss konnte sich der heimische Leitindex zwar von diesem Niveau lösen - und zur Stunde sogar in den grünen Bereich vorstoßen."Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", so Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Die Angst vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg sowie die Sorge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...