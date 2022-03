Mit dem Geld soll die Technologie der Tochter H-TEC Systems skaliert und in die Massenproduktion überführt werden. Mehrere hundert hochqualifizierte Jobs sollen damit in den kommenden Jahren geschaffen werden.MAN Energy Solutions hat für die kommenden Jahre Investitionen von bis zu 500 Millionen Euro in seine Tochter H-TEC Systems angekündigt. Damit solle der Wasserstoff-Spezialist schnellstmöglich zu einen Massenproduzenten von PEM-Elektrolyseuren entwickelt werden. Die Technik ist ausgereift und bereits erfolgreich am Markt platziert. Es geht daher im nächsten Schritt um die Skalierung und den ...

