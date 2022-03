Einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Bilanz konnte die Lucapa Diamond Company (ASX: LOM, FSE: NHY) in den letzten 14 Monten vollziehen, denn es gelang, insgesamt 17,6 Millionen Australische Dollar (AUD) an Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Enthalten in diesem Betrag sind 10,5 Millionen AUD, die kürzlich an New Azilian Pty Ltd. zurückgezahlt wurden.Dank der hohen Verkaufserlöse im Vergangenen Jahr und der inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...