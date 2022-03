Das Wuppertal-Institut zeigt in einer Studie, dass die Wärmeversorgung in Deutschland bis 2035 zu 100 Prozent erneuerbar sein kann. Dazu müssten ein konsequentes Verbot von Öl- und Gasheizungen sowie Förderprogramme für Solarthermie und Wärmepumpen kommen. Laut einer Studie des Wuppertal Instituts lasse sich die Gebäudewärme ab 2035 vollständig erneuerbar decken. Darüber informiert die Umweltorganisation Greenpeace, die die Studie in Auftrag gegeben hatte. Um die Wärmeversorgung der Gebäude in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...