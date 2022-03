Regionalversorger Erdgas Südwest baut eine Photovoltaikanlage für eine Kläranlage in der Gemeinde Schemmerhofen. Sie soll rund 30 Prozent des Bedarfs des Werkes decken. Die Photovoltaik liefert künftig einen Teil des Energiebedarfs für ein Klärwerk in Schemmerberg, einem Stadteil der Gemeinde Schemmerhofen im Landkreis Biberach in Baden-Würrtemberg. Darüber berichtet der Versorger Erdgas Südwest. Das Sonnenkraftwerk hat eine elektrische Spitzenleistung von 135 Kilowatt und kann damit rund 152 Megawattstunden ...

