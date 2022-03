London, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -LCM Partners ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Private Debt Investor's 2021 Awards für "Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" und "Specialty Lender of the Year, Europe" gewonnen hat.Private Debt Investor ist die weltweit führende Publikation für Privatkredite und verfolgt die Institutionen, Fonds und Transaktionen, die die privaten Kreditmärkte der Welt prägen. Die jährlichen Auszeichnungen werden bereits zum neunten Mal vergeben, wobei die Gewinner auf der Grundlage der von den Lesern der Publikation abgegebenen Stimmen ausgewählt werden, darunter Teilnehmer aus der Private-Debt-Branche und institutionelle Anleger.Dies ist der sechste Sieg von LCM in der Kategorie "European Distressed Debt", nachdem LCM bereits in den Jahren 2015, 2016, 2018, 2019 und 2020 ausgezeichnet wurde. Das Flaggschiff von LCM, Credit Opportunities (COPS), erwirbt leistungsfähige, umgeschuldete und notleidende Verbraucher- und KMU-Kredite, und diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung für die innovative und führende Position des Unternehmens in dieser speziellen Anlageklasse in den letzten 23 Jahren.Aufbauend auf dem Erfolg von COPS startete das Unternehmen im März 2018 seine Spezialfinanzierungsstrategie SOLO (Strategic Origination & Lending Opportunities), die sich auf granulare Asset-Backed-Kredite über langfristige strategische Partnerschaften mit etablierten Originatoren konzentriert. Die Auszeichnung "Specialty Lender of the Year, Europe" ist eine Anerkennung für die Erfolge des Unternehmens bei der Umsetzung der Strategie in Bereichen des Marktes wie Asset Finance und besicherte Darlehen.Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte:"Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass wir diese beiden wichtigen Auszeichnungen von Private Debt Investor erhalten haben, und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von unseren Limited Partnern und der gesamten PDI-Gemeinschaft erhalten haben.Wir stellen fest, dass die Aktivitäten auf dem europäischen Markt für Verbraucher- und KMU-Kredite wieder das Niveau von vor der Krise erreichen, und wir erwarten, dass 2022 unser bisher arbeitsreichstes Jahr sein wird. Da wir die Pandemiephase von Covid hinter uns lassen, dürfte das Angebot an notleidenden Krediten, die auf den Markt kommen, weiter zunehmen. Darüber hinaus versuchen die Banken weiterhin, ihre Geschäftsmodelle effizienter zu gestalten, und so sehen wir eine wachsende Chance, Asset-Backed-Lending-Partnerschaften mit attraktiven risikobereinigten Renditeprofilen zu schaffen."LCM PartnersJames HoganT: +44 203 457 5050jhogan@lcmpartners.eu (mailto:paulburdell@lcmpartners.eu)Redaktioneller Hinweis:LCM ist ein führender europäischer alternativer Vermögensverwalter mit Sitz in London, der sich auf Gesamtkreditportfolios für Verbraucher und KMU spezialisiert hat. LCM verfügt über eine unübertroffene Expertise bei der Investition in und der Verwaltung von Kreditportfolios. Das Unternehmen hat ca. 6,8 Milliarden Euro an gezeichnetem und/oder zugesagtem Kapital und hat in mehr als 2.800 Portfolios mit leistungsfähigen, umgeschuldeten und notleidenden Krediten investiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lcmpartners.eu.Original-Content von: LCM Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111941/5160455