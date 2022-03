DJ IAV mobilisiert Belegschaft mit Innovationsfonds

Der Tech Solution Provider IAV richtet sich strategisch neu aus und will moderne Engineering-Lösungen verstärkt auch in neuen Geschäftsfeldern und Märkten anbieten. Auf diesem Weg bindet das Berliner Unternehmen die Beschäftigten noch stärker mit ein. Ein neu aufgelegter Innovationsfonds soll die Belegschaft ermutigen eigene Projektideen aktiv einzubringen.

Berlin, 02.03.2022 - Die Mitarbeiter:innen sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens und entscheidend für dessen wirtschaftlichen Erfolg. Auf dem Weg zum Tech Solution Provider will IAV den Erfindergeist seiner Belegschaft nun mit einem eigens eingerichteten Innovationsfonds weiter befeuern. "Start-up Committee" lautet der Name der paritätischen Kommission, bestehend aus Arbeitnehmer- und Unternehmensvertreter:innen, die künftig darüber entscheiden wird, welche Projekte finanziell vom 1,5 Millionen Euro schweren Innovationsfonds profitieren sollen. Die Patenschaft für den Fonds tragen IAV CFO Katja Ziegler und Johannes Katzan von der IG Metall.

Mit dem Innovationsfonds und der Einbindung der Arbeitnehmer-Vertreter:innen in die Fondsverwaltung geht IAV einen weiteren Schritt auf dem Weg zum "Mitmachunternehmen". Bisher konnten Projekte der Belegschaft insbesondere über Kampagnen des Digital-Lab realisiert werden, das Geld kommt dabei oft auch direkt von den technischen IAV-Bereichen.

Mitmachunternehmen IAV

Um die Bekanntheit des Fonds in der Belegschaft zu erhöhen, werden unternehmensweit an allen Standorten Botschafter:innen ernannt, die den Beschäftigten beratend zur Seite gestellt werden und bei der Einreichung von Projektideen unterstützen.

"Der Fonds ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, IAV wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig auszurichten und gleichzeitig attraktive Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass es uns im Rahmen der Tarifverhandlungen gelungen ist den Innovationsfonds für die Belegschaft zu etablieren", sagt Fondspate Johannes Katzan von der IG Metall.

"Ohne solch ein Format würden viele gute Ideen nicht präsentiert und nur Ideen bleiben. Mit dem Innovationsfonds können Ideen zu echten Lösungen entwickelt werden, die einen Mehrwert für IAV und unsere Kunden bieten", sagt Fondspatin Katja Ziegler.

Das Start-up Committee sammelt und bewertet die eingereichten Projektideen in einem zweimonatigen Turnus. Die besten Vorschläge erhalten eine Einladung zum Pitchday, einem unternehmensweiten Online-Format, an dem die Köpfe hinter den Projekten ihre Ideen vorstellen können.

Für jede geförderte Idee wird ein finanzieller Rückflussmodus in den Innovationfonds bei erfolgreicher Projektdurchführung vereinbart, damit künftig möglichst viele Projekte vom Fonds profitieren.

Über IAV

IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2020 rund 896 Mio. Euro um. Zu den Kunden zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und Südamerika. Ende der Pressemitteilung

