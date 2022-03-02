DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNYM ASIAN INC. LS INC MNE6 GB00B0MY6Z69 BAW/UFN
SWISS L.L.-EQUI.EURO R C GQGC LU0094707279 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNYM ASIAN INC. LS INC MNE6 GB00B0MY6Z69 BAW/UFN
SWISS L.L.-EQUI.EURO R C GQGC LU0094707279 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de