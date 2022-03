Leipzig (ots) -Am Donnerstag (3. März) nimmt Dresden, die "Dynamo-Familie" und die gesamte Fußball-Welt Abschied von Fußballlegende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. "Sport im Osten" zeigt ab 15.15 Uhr in einer Sondersendung die Gedenkfeier aus dem Rudolf-Harbig-Stadion im Web-Stream bei MDR+ (https://www.mdr.de/video/livestreams/mdr-plus/alle-videos-mdrplus-100.html), in der "SpiO-App" und im MDR-Fernsehen. Begleitend gibt es in der ARD Mediathek weitere Beiträge rund um das Fußballidol. Die MDR-Sportredaktion vertieft zudem mit einem Web-Schwerpunkt unter www.sport-im-osten.de"Nach der überwältigenden Anteilnahme und den unzähligen Anfragen von Wegbegleitern und Fans, ob und wie wir darüber berichterstatten, war uns klar, dass wir natürlich im MDR-Fernsehen senden und dadurch 'Dixie' Dörners Lebensleistung würdigen wollen. Dies geschieht in enger Absprache mit der Familie und Dynamo Dresden", erklärt MDR-Sportchef Raiko Richter."Sport im Osten" gibt mit der Übertragung aus Dresden allen Fans und Wegbegleitenden, die nicht in Dresden dabei sein können, die Möglichkeit die Zeremonie per Web-Stream bei MDR+, in der "SpiO-App" und im MDR-Fernsehen zu verfolgen. Wie Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden bekannt gab, möchte der Verein im Rudolf-Harbig-Stadion den Menschen die Möglichkeit geben, würdig Abschied von einem der größten Fußballer der deutschen Geschichte zu nehmen.Der Rekordspieler und Ehrenspielführer der Schwarz-Gelben hatte am 19. Januar im Alter von 70 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. Zu seinem Gedenken hat Dynamo Dresden 100 Gäste, Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, engste Weggefährten, ehemalige Mitspieler sowie Vertreterinnen und Vertreter der SG Dynamo Dresden geladen. Fans können von den Tribünenbereichen aus Abschied von Dörner nehmen.Im Rahmen des Gedenkens werden auf Wunsch der engsten Angehörigen Holger Scholze, Präsident der SG Dynamo Dresden, sein langjähriger Mitspieler Ralf Minge als auch Freunde von "Dixie" Dörner die Trauerreden halten. Des Weiteren wird mit einem Video und zahlreichen Fotos der Dynamo-Legende gedacht, so der Veranstalter.Auch in der ARD Mediathek können ab sofort weitere Beiträge und Interviews, die sich dem Fußballidol widmen, abgerufen werden - unter anderem ein ausführlicher Nachruf auf "Dixie" Dörner und ein "Sport im Osten-Talk" mit dem ostdeutschen Fußballkenner Uwe Karte.www.sport-im-osten.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5160490