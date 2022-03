Jetzt wird es für Gazprom-Aktionäre richtig dramatisch. Musste die Aktie in den vergangenen Tagen schon massive Kursverluste hinnehmen, kommt es heute sogar zum Super-GAU. Wie die Deutsche Börse bekannt gab, werden russische Anleihen, Aktien und Derivate ab sofort an deutschen Börsen im "öffentlichen Interesse" nicht mehr gehandelt. So soll der Druck auf Putin weiter erhöht werden.

Dabei musste Gazprom schon in den vergangenen Tagen massive Einbußen hinnehmen. Am Montag ging es rund 30 Prozent nach unten gefolgt von weiteren 20 Prozent Kursverlust gestern. Der letzte festgestellte Kurs gestern Abend lag an der Börse Frankfurt bei 2,60 Euro. Das bedeutete den niedrigsten ...

