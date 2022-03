Panasonic gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC) die hemmende Wirkung der nanoe Technologie auf neuartige Coronaviren (SARS-CoV-2) dieses Mal in einem 24 m3 großen Testraum nachgewiesen hat. Es ist weltweit das erste Mal, dass die hemmende Wirkung der nanoe Technologie auf anhaftende neuartige Coronaviren in einem Testraum verifiziert wurde, der so groß ist wie ein üblicher Wohnraum. Bei nanoe handelt es sich um eine Technologie, die Raumfeuchtigkeit aufnimmt und eine Hochspannung an sie anlegt, um "von winzigen Wassertröpfchen umschlossene Hydroxylradikale" zu erzeugen. Hydroxylradikale hemmen das Wachstum von Schadstoffen, wie Bakterien und Viren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie stark oxidativ und hoch reaktiv sind, aber nur eine kurze Lebensdauer haben. Das von Wasserpartikeln umschlossene nanoe verlängert die Lebensdauer und verteilt sich im gesamten Raum. Es besitzt eine hemmende Wirkung sowohl auf luftgetragene als auch anhaftende Stoffe.

Die Mutation der Aminosäure im Spike-Protein hat zu neuen Virusvarianten mit unterschiedlicher Infektiosität, Übertragbarkeit und Antigenität geführt, wie z. B. einer erhöhten Bindungsfähigkeit an Zellen und einer geringeren Bindung an neutralisierende Antikörper. Die weitere weltweite Ausbreitung des Coronavirus ist daher nicht aufzuhalten. Derzeit wird an der Identifizierung der Eigenschaften des aktuell dominierenden Omikron-Stammes geforscht, aber die Zunahme von Sekundärinfektionen in Haushalten und andere Faktoren deuten darauf hin, dass seine Infektiosität im Vergleich zu herkömmlichen Stämmen zugenommen hat und weitere Maßnahmen zur Infektionsprävention von entscheidender Bedeutung sind.

Was die nanoe Technologie betrifft, so hat Panasonic ihre hemmende Wirkung auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2)² im Juli 2020 sowie ihre hemmende Wirkung auf vier neuartige Coronavirus-Varianten*3 im November 2021 bereits nachgewiesen. Die Ergebnisse der bisherigen Tests stammen jedoch aus einem Testraum mit einem Volumen von 45 Litern.

Daher führte Panasonic jetzt ein vergleichendes Experiment in einem 24 m³ großen Testraum durch. Ein Stück Gewebe, das mit dem Delta-Stamm des neuartigen Coronavirus getränkt war, wurde 8 Stunden lang nanoe ausgesetzt, und die hemmende Wirkung von mehr als 99 wurde bestätigt. Zu beachten ist, dass die Verifizierungsergebnisse auf einem Test in einer geschlossenen Testumgebung und nicht in einem tatsächlich genutzten Raum beruhen.

Panasonic wird das Potenzial seiner nanoe Technologie weiter verfolgen und damit seinen Beitrag zur Gesellschaft durch geschütztere und sicherere Räume leisten.

Quellenangaben:

Überblick

Eine vergleichende Überprüfung wurde in einem Testraum von rund 24 m3 durchgeführt, der die neuartige Coronavirus Delta-Variante (SARS-CoV-2) enthielt.

Ergebnisse

Die Reduktion des Virustiters um mehr als 99 gegen die anhaftende neuartige Coronavirus Delta-Variante (SARS-CoV-2) mit der nanoe-Technologie wurde ebenfalls in einem 24 m3 großen Testraum nachgewiesen.

Hinweis: Diese Verifizierung diente dazu, grundlegende Forschungsdaten über die Wirkung der nanoe Technologie auf das neuartige Coronavirus unter Laborbedingungen zu generieren. Diese unterscheiden sich von jenen, die wir in Wohnbereichen vorfinden.

Ergebnisdaten:

Proband Zeit Hemmungsrate Neuartige Delta-Variante des Coronavirus (SARS-CoV-2) 8 Stunden 99,8%

Prüfinstitut: Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC)

Thema: Anhaftende neuartige Coronavirus Delta-Variante (SARS-CoV-2)

Gerät: nanoe Gerät

Methode:

In einem Testraum von 24 m3 (2700mm x 3640mm x 2450mm) wird ein Stück Gaze, das mit der Viruslösung getränkt ist, 1,5 m vom nanoe Generator und 1,2 m vom Boden entfernt platziert und der nanoe Technologie ausgesetzt (durch den Luftstrom einen an der Wand installierten Gebläses in den Testraum diffundiert)4.

Der Virus-Infektionstiter wird gemessen und die Hemmungsrate wird in Übereinstimmung mit der "Test Method for Evaluating the Inhibition Performance of Air Purifiers against Indoor Adherent Viruses" berechnet5.

Prinzip der Erzeugung von Hyrdroxylradikalen

Die zerstäubende Elektrode wird durch ein Peltier-Element gekühlt, das die Feuchtigkeit in der Luft zu Wasser kondensiert. Anschließend wird eine Hochspannung über die Zerstäubungs- und Gegenelektrode angelegt, um "von Wassertröpfchen umschlossene Hydroxylradikale" von ca. 5 bis 20 nm Größe zu erzeugen.

Hinweise:

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 522 Tochtergesellschaften und 69 Beteiligungsgesellschaften. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2021) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 54,02 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter: www.panasonic.com/global und www.panasonic.de

