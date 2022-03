New York, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Yieldstreet schließt sich Spotify, VICE und Phillips als teilnehmender Sponsor an, Eröffnung am 9. April 2022 im Starrett-Lehigh Building von RXR, dem New Yorker Wahrzeichen in West ChelseaDie Familie von Jean-Michel Basquiat hat angekündigt, dass die Eintrittskarten für Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© ab heute, 28. Februar, verfügbar sind. Die Tickets können auf der Website der Ausstellung unter https://kingpleasure.basquiat.com/ gekauft werden. Die mit Spannung erwartete Ausstellung wird über 200 noch nie und selten ausgestellte Gemälde, Zeichnungen, Ephemera und Artefakte zeigen, die ein intimes und multidimensionales Portrait von Jean-Michel vermitteln, das so nur von seiner Familie erzählt werden kann. Die gesamte Arbeit stammt aus der Sammlung der Familie, und die überwiegende Mehrheit wurde noch nie zuvor ausgestellt. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© zeigt auch Nachbildungen seines Künstlerstudios in der Great Jones St. in New York City sowie und des Michael Todd VIP Room des legendären New Yorker Nachtclubs Palladium, für den Jean-Michel zwei Gemälde geschaffen hat. Die Ausstellung, die am 9. April eröffnet wird, erstreckt sich über eine Fläche von 15.000 Quadratfuß im Starrett-Lehigh Building von RXR.Die führende New Yorker Alternative-Investment-Plattform Yieldstreet ist teilnehmender Sponsor der Ausstellung. Yieldstreet setzt sich für die Demokratisierung des Zugangs zu Investitionen in Kunst ein und bietet Investoren exklusive private Marktchancen wie unter anderem den kürzlich eingeführten Fonds "The Artists of Harlem". Yieldstreet schließt sich damit den teilnehmenden Sponsoren Spotify, VICE und Phillips von Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© an.Die renommierte Designmarke Arper wird den Ausstellungsbereich ausstatten, um das ursprüngliche Ambiente des Michael Todd VIP Room im Palladium nachzubilden.Die Familie beauftragte den international renommierten Architekten David Adjaye als Designer der Ausstellung. Die visuelle Identität der Ausstellung wurde von Abbott Miller von der visionären Designfirma Pentagram geschaffen. Rizzoli Electa wird im Rahmen der Ausstellung das Begleitbuch mit demselben Titel, Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, veröffentlichen. Das Buch wurde von Jean-Michels Schwestern Lisane Basquiat und Jeanine Heriveaux und seiner Stiefmutter Nora Fitzpatrick verfasst.Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© gliedert sich in folgende Themen:1960 - EINFÜHRUNG - In diesem Teil der Ausstellung werden dem Publikum Jean-Michel, seine Familie und sein Erbe anhand mehrerer Selbstporträts vorgestellt.KINGS COUNTY - Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Jean-Michels Kindheit in Brooklyn und Puerto Rico. Zu sehen sind u. a. eine Darstellung der Umgebung von Jean-Michels Elternhaus, Ephemera und Werke von Jean-Michel, darunter Rundbriefe von City-as-School, Skizzenbücher, persönliche Notizen und Gegenstände, Heimvideos, Interviews mit Familienmitgliedern, frühe Zeichnungen und Skulpturen.WORLD FAMOUS - Dieser Abschnitt beschreibt Jean-Michels frühen rasanten Aufstieg und enthält Gemälde und andere Ephemera.IDEAL - 57 Great Jones Street Studio (August 1983)Studio Recreation - Jean-Michels Studio in der Great Jones Street wird nachgebaut und umfasst Gemälde, Zeichnungen, Skizzen, persönliche Gegenstände, seine Möbel, sein Fahrrad (sein wichtigstes Fortbewegungsmittel, da er Schwierigkeiten hatte, ein Taxi zu bekommen) sowie seine Video- und Büchersammlung.ART GALLERY - Dieser Bereich besteht aus mehreren thematisch geordneten Galerien mit etwa 100 Gemälden und Zeichnungen. Alle Werke befinden sich im Besitz des Nachlasses und die meisten von ihnen waren noch nie zuvor zu sehen.PALLADIUM - Im Jahr 1985 schuf Jean-Michel zwei Gemälde, Nu-Nile und Untitled, für den VIP-Bereich des legendären New Yorker Nachtclubs Palladium, den Michael Todd Room. Die Ausstellung wird diesen Raum mit Video und Soundtrack nachbilden.PLACE JEAN-MICHEL BASQUIAT - In dieser Galerie werden persönliche Erzählungen von Mitgliedern der Familie und des engen Freundeskreises von Jean-Michel sowie posthume Auszeichnungen und Ausstellungen gezeigt.Tickets für Jean-Michel Basquiat: King Pleasure© sind ab sofort erhältlich Kaufen Sie Ihre Tickets hier.Aleix Martinez: aleix@girlieaction.comPressekontakt:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756480/210921_Basquiat_Exhibition_Identity_Poster_Lee_Jaffe.jpgOriginal-Content von: Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156487/5160557