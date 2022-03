MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder will mit mehr finanziellen Anreizen Menschen zum freiwilligen Dienst bei der Bundeswehr überzeugen. Weder eine Rückkehr zur Wehrpflicht noch eine allgemeine Dienstpflicht mache aus seiner Sicht Sinn, betonte er am Mittwoch nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Es sei auch verfassungsrechtlich schwierig eine allgemeine Dienstpflicht umzusetzen, wenn viele Menschen bereits mit der Umsetzung einer Corona-Impfpflicht ein Problem hätten./had/DP/eas