New York, 2. März, 2022 (ots/PRNewswire) -Kampagne mit dem CEO-Magazin interpretiert CEO-Titel neu, BiasCorrectCatalyst feiert den Internationalen Frauentag (IWD) 2022, indem es den Titel CEO als Chief Empathy Officer neu interpretiert, um Führungskräfte und Mitarbeiter auf allen Ebenen zu ermutigen, mit Empathie zu führen und eine integrative Kultur in ihren Unternehmen aufzubauen.Die Chief Empathy Officer-Kampagne beinhaltet eine Zusammenarbeit mit CEO-Magazineals Teil der globalen Kampagne von Catalyst zur BiasCorrect (Bewusstmachung) unbewusster Vorurteile. Catalyst lädt Unternehmen und Einzelpersonen dazu ein, sich heute im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März an der Kampagne zu beteiligen:- Nehmen Sie am Catalyst IWD Empathie-Quiz teil;- Hinzufügen von "Chief Empathy Officer" zu Ihrem LinkedIn-Titel; und- Erstellen von individuellen CEO-Magazin-Covern mit unserem Foto-Uploader-Tool und Teilen auf sozialen Medienplattformen unter BiasCorrect.Das Chief Empathy Officer-CEO Magazine Foto-Upload Tool ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar.Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Burns-Gruppe erstellt wurde, basiert auf Catalyst-Forschung die Empathie als eine Fähigkeit definiert, "mit anderen in Verbindung in Verbindung zu treten, um sich mit ihren Gedanken, Perspektiven und Emotionen zu identifizieren und zu verstehen, und dieses Verständnis mit Absicht, Fürsorge und Umsicht zu zeigen"Für Führungskräfte und Manager ist Empathie eine entscheidende Fähigkeit am Arbeitsplatz, die das Potenzial hat, Burnout zu reduzieren und das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter zu verbessern. Die Daten zeigen, dass Mitarbeiter mit sehr einfühlsamen Führungskräften ein höheres Maß an Kreativität (61%) und Engagement (76%) aufweisen als Mitarbeiter mit weniger einfühlsamen Führungskräften (13% bzw. 32%)."Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es für Führungskräfte ist, Empathie und Integration in den Vordergrund zu stellen, um die Arbeitsplatzkultur zu verbessern", sagte Lorraine Hariton, Präsidentin und CEO von Catalyst. "Die Schaffung gerechterer Arbeitsplätze erfordert seit jeher einfühlungsvermögen und so stellt sich Catalyst am Internationalen Frauentag den Arbeitsplatz neu vor. Wir wissen, dass jeder unabhängig von seinem Titel ein Chief Empathy Officer sein kann."Catalyst lädt Einzelpersonen und Unternehmen zu einem Besuch der Webseite für leitende Empathiebeauftragte ein, die Ressourcen enthält, die helfen, empathische Führung zu verstehen, zu entwickeln und zu praktizieren. Die Bank of America ist der Hauptsponsor dieser Kampagne.Und nehmen Sie mit Lorraine Hariton, CEO von Catalyst, an einem Webinar zum Thema Reimagining Workplaces for International Women's Day and Beyond am 3. März um 11:00 Uhr ET, teil.Informationen zu CatalystCatalyst ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, die von einigen der mächtigsten CEOs und führenden Unternehmen der Welt unterstützt wird, um den Aufbau von Arbeitsplätzen zu unterstützen, die für Frauen geeignet sind. Catalyst wurde 1962 gegründet und treibt den Wandel mit einer herausragenden Vordenkerrolle, umsetzbaren Lösungen und einer motivierten Gemeinschaft multinationaler Unternehmen voran, um Frauen zu stärken und in Führungspositionen zu bringen - denn Fortschritt für Frauen bedeutet Fortschritt für alle.erezendes@catalyst.orgnpatton@catalyst.orgstephanie@stephaniewolfpr.comfrances@frankly-pr.co.ukMedienkontakt:Erin Souza-RezendesLeitender Direktor, Globale Kommunikationerezendes@catalyst.orgNaomi PattonVizepräsidentin, Weltweite Kommunikationnpatton@catalyst.orgStephanie WolfKommunikationsberaterin USACatalyststephanie@stephaniewolfpr.comFrances KnoxKommunikationsberaterin EuropaCatalystfrances@frankly-pr.co.ukLogo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpgOriginal-Content von: Catalyst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127764/5160571