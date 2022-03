Nemetschek beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 81,52 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Nemetschek erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 84,80 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...