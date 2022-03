Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -In dem Bestreben, die atemberaubende Videoleistung der Panasonic LUMIX GH6 Kamera zu maximieren, hat SmallRig ein komplettes Zubehör-Ökosystem - die "Black Mamba"-Serie für Content Creators - herausgebracht, um das Beste aus der GH6 Kamera herauszuholen.Die LUMIX GH6 ist die neueste High-End Micro Four Thirds Videokamera von Panasonic. Die große Auswahl an Videomodi, die fortschrittliche Bildstabilisierung und die Möglichkeit, 4:2:2 10-Bit C4K 60p ohne Zeitlimit aufzunehmen, machen die LUMIX GH6 zu einer hervorragenden Kamera für YouTuber und Filmemacher.Das SmallRig-Ökosystem der "Black Mamba"-Serie umfasst einen vollständigen Käfig, ein Handgerät, eine 12-mm-/15-mm-Einzelstabklemme zur Befestigung eines Follow Focus, eine Sonnenblende und einen Bildschirmschutz für optimale Sicht.SmallRig Camera Cage for Panasonic LUMIX GH6 (SRP: 99 USD)- Mehrere Befestigungspunkte: Die innovative und patentierte Konstruktion sorgt dafür, dass die oberen Bedienelemente nicht behindert werden, was ein reibungsloses Schießen ermöglicht- Hervorragende Flexibilität: mit mehreren 1/4"-20-Gewindebohrungen, ARRI 3/8"-16-Aufnahmebohrungen, Cold Shoes und NATO-Schienen für vollständige Kompatibilität mit dem SmallRig-Zubehörsystem- Integrierte Arca-Swiss-Schnellwechselplatte: schneller Wechsel zwischen Stativ, Stabilisator und handgeführten Aufnahmen- Ergonomisches Griffdesign: Die stromlinienförmige, bequeme Form macht das Halten und Schießen einfach- Rundum-Schutz: mehrere Gummipolster polstern das Gehäuse und verhindern Kratzer; die doppelte Verriegelung an der Unterseite und an der Seite der Kamera verhindert ein Verdrehen und sorgt für einen perfekten SitzSmallRig Cage Kit for Panasonic LUMIX GH6 (SRP: 169 USD)- Enthält einen vollständigen Käfig, eine HDMI- und USB-C-Kabelklemme und einen ARRI-Lokalisierungsgriff oben- Die HDMI- und USB-C-Kabelklemme sichert das Kabel für eine stabile Datenübertragung- Der Griff an der Oberseite ermöglicht ein einfaches Tragen und bietet die Möglichkeit, Aufnahmen aus niedrigen Winkeln zu machenDas SmallRig "Black Mamba" Series Ecosystem für die Panasonic LUMIX GH6 Kamera ist auf www.SmallRig.com (https://smallrig.com/search.php'search_query=GH6§ion=product&afmc=3y5) und über Vertriebskanäle auf der ganzen Welt erhältlich.Informationen zu SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem User Co-design (UCD)-Modus und dem DreamRig-Programm in der Branche, um gemeinsam mit globalen Entwicklern zu gestalten und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756813/SmallRig.jpgPressekontakt:pr@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5160618