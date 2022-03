Gütersloh (ots) -Es ist eine Premiere: Unter dem Motto "Wir feiern zusammen" verleiht die Gütersloher Großbäckerei Mestemacher erstmals die Preise "GEMEINSAM LEBEN" und "Spitzenvater des Jahres / Mütterorganisation" zusammen in einer großen Preisverleihung am Freitag, 11. März 2022, im Hotel Adlon Kempinski in Berlin. Sieben Preisträger werden gewürdigt, das Preisgeld beträgt insgesamt 25.000 Euro.Die Veranstaltung beginnt um 11:30 Uhr und findet unter den geltenden Corona-Schutzregeln statt. Alle Interessierten können auch unter diesen besonderen Bedingungen dabei sein, wenn Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers die Preisträger*innen bekanntgibt: Auf www.mestemacher.de wird die Preisverleihung ab 11:30 Uhr bis circa 13:30 Uhr übertragen.Ob ein Vater, der als erster Mann überhaupt in seiner Abteilung in Elternzeit gegangen ist, Wohnmodelle, in denen man wie in einer zweiten Familie zusammenlebt, oder eine Großfamilie, die für alle Generationen ein Gewinn ist - Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf beeindruckende Persönlichkeiten freuen, die die Auszeichnungen in den einzelnen Kategorien erhalten. Auch eine Mütterorganisation, die Herausragendes leistet, wird gekürt.Über den Preis "Spitzenvater des Jahres / Mütterorganisation 2022"Gesellschaftliches Engagement hat in der Großbäckerei Mestemacher Tradition: So werden die "Spitzenväter des Jahres" 2022 bereits das 16. Mal gekürt. Vergeben werden zwei Mal 5.000 Euro. Die Großbäckerei Mestemacher würdigt damit seit 2006 das partnerschaftliche Ehe- und Familienmodell. Ausgezeichnet werden zwei Väter, die sich um den Nachwuchs kümmern und der Partnerin bzw. dem Partner das berufliche Fortkommen ermöglichen. Seit 2020 erhält auch eine ausgewählte Mütterorganisation einen Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro.Über den Preis "GEMEINSAM LEBEN"Mit dem Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" würdigt das Unternehmen vier ausgewählte Lebensmodelle mit jeweils 2.500 Euro. Im Mittelpunkt stehen dabei offene Modelle, in denen Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen. Dazu gehören beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften oder andere Lifestyle-Modell-Typen. Die Auszeichnung wird 2022 zum vierten Mal vergeben.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersInitiatorin der PreiseGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin Mestemacher-GruppeGeschäftsführung Marketing, CSR, PR,Nachhaltigkeit und UmweltTel.: 05241 8709-68ulrike.detmers@mestemacher.dewww.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/5160616