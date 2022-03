Für die solare Nahwärmeversorgung in Sankt Ruprecht in Oberösterreich ist der Kollektorhersteller Gasokol von Eurosolar Austria ausgezeichnet worden. Das Netz versorgt rund 100 teils größere Kunden. Der österreichische Solarkollektorenproduzent Gasokol hat von Eurosolar Austria einen Solarpreis für ein solares Nahwärmenetz erhalten. Wie das Unternehmen aus Oberösterreich mitteilte, gab es die Auszeichnung für das Nahwärmenetz St. Ruprecht an der Raab. Das familiengeführte Unternehmen Gasokol GmbH ...

